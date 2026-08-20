Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ

Бывший игрок «Химок», «Ростова» и «Пари НН» Кирилл Боженов признался, что у него было предложение повлиять на исход матча РПЛ за финансовое вознаграждение.

– Проходим просмотр с «Химками». Я прям волновался, к мужикам приехали, мы пацанами были.

Помню, зашел в автобус и сел к Руслану Болову. Очень ему благодарен, он мне помог в коллективе, на базе я с ним жил. Он мне всегда говорил: «Не играй никогда». Я слушал, но делал по-своему.

– Он объяснял, почему?

– Объяснял, что это приведет к ужасным последствиям. Говорил: «Не дай бог, если я узнаю, что ты матч сдашь, я тебя сам лично прибью».

Мне реально звонили – много кто предлагал [сдать матч], но я ни разу не согласился. Может, отложились его слова.

Он мне разные ситуации рассказывал – что у них в команде были ситуации, где люди откровенно сдавали игру. Приводил конкретные примеры.

– А тебе звонили, предлагали?

– Когда я уже играл в «Химках» на уровне РПЛ, на меня выходили через знакомых. Да, мне предлагали.

– Как вообще это происходит? Что тебе нужно сделать?

– Либо удаление, либо пенальти.

– Чтобы ты привез?

– Да, и предлагали хорошие деньги.

– Сколько?

– 10-15 миллионов [рублей]. Такая сумма была.

– А за какой матч?

– До этого не доходило. Мне звонили: «Вы сможете?» Я говорил нет, обрубал сразу. Говорят: «А может желтую? Тысяч 500 тебе будем давать, ты и так желтую получишь».

– А через кого эта приходило?

– Приближенный человек к футболу.

– Ну хотя бы опиши. Функционер, судья, агент?

– Бывший футболист, в общем. Я даже боялся, может, меня просто проверяют… Мне неловко про это говорить. Страх есть сейчас это рассказывать.