В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче

Департамент защиты игры Российского футбольного союза обратил внимание на резонансное интервью Кирилла Боженова.

Бывший защитник «Химок», «Ростова» и «Пари НН» признался, что у него было предложение повлиять на исход матча за финансовое вознаграждение: «Мне предлагали 10-15 миллионов [рублей] за удаление или пенальти».

Речь идет об игре между «Химками» и «Краснодаром» в FONBET Кубке России.

В четверг Боженову позвонили из РФС и настойчиво попросили приехать на разговор.