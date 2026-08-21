В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче

Департамент защиты игры Российского футбольного союза обратил внимание на резонансное интервью Кирилла Боженова.
Бывший защитник «Химок», «Ростова» и «Пари НН» признался, что у него было предложение повлиять на исход матча за финансовое вознаграждение: «Мне предлагали 10-15 миллионов [рублей] за удаление или пенальти».
Речь идет об игре между «Химками» и «Краснодаром» в FONBET Кубке России.
В четверг Боженову позвонили из РФС и настойчиво попросили приехать на разговор.
- Боженову сейчас 25 лет. Он приостановил карьеру.
- Известно, что он боролся с лудоманией, проходил лечение в реабилитационном центре.
- Защитником в 2021 году интересовался «Спартак».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова