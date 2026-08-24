Игрок, которого не взяли в «Спартак» из-за лудомании, нашел новую команду

Медиакулб Lit Energy объявил о подписании защитника Кирилла Боженова.

«🏆 Верим, что Кирилл раскроет весь свой потенциал и вместе с нашей командой станет чемпионом уже в Кубке Лиги», – говорится в сообщении клуба.

25-летний Боженов провел 78 матчей в РПЛ, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Он выступал за «Химки», «Химки-М», «Ростов», «Динамо Мх», «Пари НН», дзержинский «Химик» и «Челябинск».

Боженов провел 5 встреч за молодежную сборную России, где забил 1 гол, и 4 игры за юношеские сборные РФ.