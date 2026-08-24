Игрок, которого не взяли в «Спартак» из-за лудомании, нашел новую команду

Медиакулб Lit Energy объявил о подписании защитника Кирилла Боженова.
«🏆 Верим, что Кирилл раскроет весь свой потенциал и вместе с нашей командой станет чемпионом уже в Кубке Лиги», – говорится в сообщении клуба.
25-летний Боженов провел 78 матчей в РПЛ, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Он выступал за «Химки», «Химки-М», «Ростов», «Динамо Мх», «Пари НН», дзержинский «Химик» и «Челябинск».
Боженов провел 5 встреч за молодежную сборную России, где забил 1 гол, и 4 игры за юношеские сборные РФ.
- Ранее Боженов говорил, что отказался от предложения сдать матч за 10-15 миллионов рублей, которое получил перед игрой «Химок» с «Краснодаром» в FONBET Кубке России.
- Сообщалось, что его вызвали в департамент защиты игры РФС. В декабре 2024 года года РФС проверял возможные ставки Боженова, направив запросы в букмекерские конторы.
- По словам игрока, его не взяли в «Спартак» из-за игровой зависимости. Он проходил лечение от лудомании в реабилитационном центре.
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи ⚽️»