Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).
– Три гола с угловых. Всe ли наигрывалось?
– Нет, не всe. Один из розыгрышей должен был быть другим, но один игрок был свободным, там сами разыграли.
– В какой момент перестали волноваться за результат?
– Наверное, поспокойнее стало после 3:0.
– Почему Осипенко не пробил пенальти?
– Отдал Комличенко. Я спросил, зачем он это сделал. Сказал, что для уверенности Комличенко.
- «Ростов» идет в РПЛ 7-м.
- Следующий соперник – «Крылья Советов».
- Затем команды уйдут в отпуск до января.
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Источник: «Матч ТВ»