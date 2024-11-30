Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).

– Три гола с угловых. Всe ли наигрывалось?

– Нет, не всe. Один из розыгрышей должен был быть другим, но один игрок был свободным, там сами разыграли.

– В какой момент перестали волноваться за результат?

– Наверное, поспокойнее стало после 3:0.

– Почему Осипенко не пробил пенальти?

– Отдал Комличенко. Я спросил, зачем он это сделал. Сказал, что для уверенности Комличенко.

«Ростов» идет в РПЛ 7-м.

Следующий соперник – «Крылья Советов».

Затем команды уйдут в отпуск до января.

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