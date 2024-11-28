Директор «Ростова» назвал игрока «Спартака», заслужившего три желтые карточки за первый тайм

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал работу Сергея Карасева, обслуживавшего игру со «Спартаком».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане выиграли 2:1 сегодня и 3:1 в противостоянии.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– «Спартак», вероятно, остался недоволен судейством. Как вы оцените работу Карасева?

– Если момент со Жбановым, по их мнению, тянет на пенальти, то почему без внимания остается эпизод с Байрамяном в штрафной площади в начале игры?

Также, на мой взгляд, Зорин наиграл на три желтые карточки за первый тайм. Пересмотрите эпизоды, где он откровенно наступает на ногу Вахании и с его странным падением, когда у него в конце первого тайма отобрал мяч Кучаев.

Был и момент с ударом шипами по голове Байрамяна, отмашки, которые достойны желтых карточек.

Наверное, у спартаковцев тоже есть причины для недовольства, но игра была достаточно тяжелой для судей, было много спорных моментов и моментов на грани.

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