Мостовой – о поражении «Спартака» от «Ростова»: «Какая разница, они же из Кубка не вылетают»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о Кубке России после поражения красно-белых от «Ростова» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ.

«Как мне игра «Спартака»? Какая разница, они же из кубка не вылетают. Они вышли вторым составом, хоть он у них тоже хороший. Проиграли 2:1. Какая разница? Сейчас они попадут на «Урал» и всe. Если игру выиграют, то снова могут с «Ростовом» сыграть. Такое было уже.

Я много кубковых игр видел. Команда проигрывает 0:3, после игры все обнимаются, целуются, смеются, фотографируются. Конечно, эта игра ничего не даeт. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь.

Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьeвки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?» – сказал Мостовой.

Первую игру «Ростов» также выиграл со счетом 1:0.

«Спартак» выбыл в Путь регионов Кубка России.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов