Гладилин определил худшего тренера в истории «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал худшего тренера в истории клуба.

«Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Деяна Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в «Спартаке» не было, чем Абаскаль. О себе он может говорить сколько хочет, это его право.

Да, Абаскаль – самый слабый тренер в истории команды», – сказал Гладилин.