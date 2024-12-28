Гладилин определил худшего тренера в истории «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал худшего тренера в истории клуба.
«Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Деяна Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в «Спартаке» не было, чем Абаскаль. О себе он может говорить сколько хочет, это его право.
Да, Абаскаль – самый слабый тренер в истории команды», – сказал Гладилин.
- Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.
- Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
- Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.