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    Гладилин определил худшего тренера в истории «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал худшего тренера в истории клуба.

    «Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Деяна Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в «Спартаке» не было, чем Абаскаль. О себе он может говорить сколько хочет, это его право.

    Да, Абаскаль – самый слабый тренер в истории команды», – сказал Гладилин.

    • Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
    • Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    28.12.2024 21:29
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    Комментарии (22)
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    serhio80
    1735416577
    а как же черчесов? а как же пиджак?)
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    GREY DM
    1735417434
    а как же витория - ваноли и 10-е место 20/21. ну второй хоть кубок вытянул, и то,, благодаря Фомину...
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    timon2401
    1735419192
    вот мудаки то))))) при Абаскале была бронза..и игру Спартак в первом сезоне при нем показывал довольно таки интересную...Аленичев (как тренер), Кононов, Черчесов и прочие просто рядом не стояли....а то что Джикия, Соболев, Зобнин и прочии паспортисты решили сказать своё я, Гильермо был к этому не готов увы...
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    FCSpartakM
    1735420407
    Если брать последние лет 10, то Олежка Кононов вне конкуренции. Но наши эксперты всегда стороной обходят своих, не комильфо критиковать российскую тренерскую школу .
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    алдан2014
    1735431746
    Были гораздо хуже Абаскаля. Сейчас,усилиями Мостового,пошла какая то травля. Абаскаль ещё и сам затупил с багажом. Хотя я уверен,что он слова такого не знает
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    Мордаванин
    1735448766
    во все докопались дорыжего не плох был пока не заигрался в солдатики
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    R_a_i_n
    1735449368
    По мне так Кононов был совсем никакой. Складывалось ощущение, что игроки его совсем не воспринимали. Ну и павлин Черчесов до кучи сюда. Гонора много, выхлопа мало.
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    ivany4
    1735453782
    Гладилину учить историю Спартака, прежде чем что-то говорить о тренерах! Может он сравнит показатели пиджака и Абаскаля? Судя по последним постам про Абаскаля, кому-то очень хочется наводить тень на плетень. Уж если и говорить о нем, то с пониманием - что говорил и что сделал. Тренерская работа была хорошая. А вот так называемый микроклимат в команде держать на должном уровне не получилось. Почему не получилось - сегодня ясно всем. Благодаря "нашим" зажравшимся мастерам и подсиживанию второго тренера, выжили еще одного перспективного тренера. Думаю, что Абаскаль повторит путь Эмери, если конечно не опустит руки и не начнет "подстраиваться под великих".
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    andr45
    1735458275
    ЭТОТ СПАРТАКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАР ТАК ДУРАКОМ УМРЕТ) Пожелаем его детям, чтобы они не пошли в отца) РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ (в баллах) ТРЕНЕР РЕЙТИНГ Ваноли.............214,7 Каррера...........201,1 Черчесов.........200,0 Абаскаль.........198,7 Тедеско...........184,7 Карпин.............176,3 Аленичев..........170,2 Кононов............124,7 Руй.........................2,5
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    zigbert
    1735476931
    Худшим пожалуй можно назвать Крутикова.При нем команда вылетела в первую лигу.
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