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    • Реакция Абаскаля на результаты «Спартака»: «Если честно, команда была полностью создана нами»

    Реакция Абаскаля на результаты «Спартака»: «Если честно, команда была полностью создана нами»

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об успехах клуба в этом сезоне. Он заявил, что нынешняя команда была создана им и его штабом.

    «Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.

    Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными», – сказал Абаскаль.

    • Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
    • Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.12.2024 23:45
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1735074914
    Даже не знаю как реагировать на ЭТО!
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1735077838
    Был уже один, который в Спартаке свой багаж оставил, до сих пор не может найти, теперь ещё вот один запел об этом. 
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