Капитан «Локомотива» травмировал ягодицу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о травмах, полученных в кубковом матче с «Динамо» (0:1).

– Что с Сулеймановым и Бариновым, которые были заменены?

– Сулейманов подвернул голеностоп, там повреждена связка, у Баринова какие‑то проблемы с ягодицей.

Посмотрим, помешает ли это им подготовиться к следующему матчу.

«Локо» осталось провести 2 матча до зимней паузы – с «Химками» (1 декабря) и «Краснодаром» (8 декабря).

Команда идет на 3-м месте в РПЛ с 34 очками в 16 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 баллов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов