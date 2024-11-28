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  • Шалимов отреагировал на поведение Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

Шалимов отреагировал на поведение Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

28 ноября 2024, 11:32
14

Игорь Шалимов оценил агрессивные действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

  • Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
  • Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
  • Спартаковцы проиграли 1:2 и вылетели в Путь регионов Фонбет Кубка России.

«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную.

Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую, внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», – сказал Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Ростов Шалимов Игорь Станкович Деян
Комментарии (14)
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Cleaner
1732783248
Шалимов, сам то понял, чего наговорил? Какой из тебя тренер, если ты на тренировках со своими игроками вот такими путанными фразами общаешься???...
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...уефан
1732784312
....у людей и так мозги набекрень от мыслей о вчерашнем матче. Что это было, зачем и почему? А тут, ещё и ты со своей иезуитской логикой события...
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Лицом_на_клаве
1732784508
Картинно рисуется физрук!
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АлексМак
1732786879
Идиотизм у него, ибо если не можешь сдерживать эмоции или показуху настолько, то это говорит о психическом заболевании. Кем себя возомнил?...
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DOCTOR PENALTY
1732792199
Так и есть. Ничего странного не сказал. ***
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яцык
1732793233
это его барко укусил
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Каратель помойников
1732797030
Шалимка в маразм впал..как же ничтожны и мелочны экспэрды срач тв
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rash1959
1732798676
Был у нас как то тренер без эмоций, "пиджак" назывался. Всю игру стоял как памятник , скрестив руки. Что лучше было?. Ничего, пусть бесится, потерпим, а пластик новый поставят, тем более, что старый помутнел и менять пора. Да при таком судействе впору было разбить ипало тому муду со свистком.
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kliker
1732804366
Ростов-клоуны. Они бы ещё из туалетной бумаги ограждение сделали.
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СПОРТ 21 века
1732836074
Ростов сделал Спартак, хотя после 5:2 все ждали провала Карпина. А Карпин возьми и посрами всех скептиков. Это же к гадалке не ходи: когда команда так побеждает, жди подвоха. А помните, как Карпин грозился покинуть Ростов? Это тоже был блеф и стратегический ход в стиле в Хави и его Барселоны (когда тот взял серебро, а его команда выдала едва ли не лучшую серию без поражений за последнее время). Нет сомнений и наш Ростов будет подниматься по турнирной таблице и в конечном итоге остановится в зоне лучших команд. Вот увидите так и будет.
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