Шалимов отреагировал на поведение Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

Игорь Шалимов оценил агрессивные действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».
- Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
- Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
- Спартаковцы проиграли 1:2 и вылетели в Путь регионов Фонбет Кубка России.
«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную.
Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую, внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», – сказал Шалимов.
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Источник: «Матч ТВ»