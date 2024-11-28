Шалимов отреагировал на поведение Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

Игорь Шалимов оценил агрессивные действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.

Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.

Спартаковцы проиграли 1:2 и вылетели в Путь регионов Фонбет Кубка России.

«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную.

Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую, внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», – сказал Шалимов.

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