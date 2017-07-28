Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о том, что руководство «Волги» все же рассчиталось с ним по контракту, хотя споры велись очень долго. По словам футболиста, нижегородцы просто пользовались его деньгами, затягивая расчет на полгода.

Напомним, в составе нижегородского клуба 33-летний россиянин выступал с 2013 по 2014 год.

– В «Волге» вас продинамили?

– Не поверите – рассчитались! Полтора года тянулось. Прежде чем клуб обанкротился, успели все отдать. Совесть проснулась. Я же в аренду уходил, «Локомотив» оплачивал 80 процентов моего контракта, «Волга» – 20. Из Москвы каждый месяц исправно переводили всю сумму, день в день. Но нижегородские начальники распоряжались деньгами по своему усмотрению.

– А вы?

– Полгода сидел без зарплаты – как все игроки «Волги». Команда подобралась крепкая, после первого круга шли на девятом месте. Но когда и зимой ни копейки не дали, всем уже стало не до футбола. Легионеры открытым текстом сказали: «Ну зачем нам жилы рвать?» Вылет был неизбежен.