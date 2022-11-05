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    Георгий Джиоев

    Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Гурамович
    Фамилия Джиоев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Воспитаник "Алания"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1986 (36 лет)
    Рост 192
    Вес 91
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