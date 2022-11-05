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    «Была уверенность, что мы выиграем». Тренер «Химок» – после 1-й победы за 3 месяца

    Тренер «Химок» Георгий Джиоев дал комментарии после матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    «Эмоции только положительные. Мы сейчас выжаты, очень долгожданная победа. Хочу поздравить всех болельщиков, идем дальше.

    После матча еще не общался с Гогниевым, но во время матча мы совещались, кого поменять, кто на замену выйдет.

    У нас в каждой игре были моменты, чтобы забивать, но не получалось. В этом матче первый момент тоже был у нас. Была уверенность, что мы выиграем, еще перед матчем об этом сказал.

    Конечно, есть что исправлять, совершенству нет предела, нам еще далеко до него. Команда в футболе – живой организм. Нужно время, чтобы затянулось.

    Сейчас немного поймали игру, думаю, дальше будет больше», – сказал Джиоев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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