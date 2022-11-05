Терюшков прокомментировал победу «Химок» над «Оренбургом»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».
- Подмосковная команда выиграла со счетом 2:0.
- До этого химчане не побеждали 3 месяца – 15 встреч подряд.
«Как истинный болельщик «Химок», очень рад победе. Дождались все болельщики, именно настоящие болельщики, которые всегда с командой, а не те, которые пишут провокационные посты во вновь созданных телеграм-каналах, а потом раскручивают для тех, кто с клубом и в радости, и в горе.
Но обольщаться не стоит, это всего лишь одна игра. Клубу предстоит проделать большую работу в зимнюю паузу. Уверен, что сделают правильные выводы.
Мы будем так же поддерживать «Химки», как и делаем это в осенней части чемпионата», – сказал Терюшков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»