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    Терюшков прокомментировал победу «Химок» над «Оренбургом»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    «Как истинный болельщик «Химок», очень рад победе. Дождались все болельщики, именно настоящие болельщики, которые всегда с командой, а не те, которые пишут провокационные посты во вновь созданных телеграм-каналах, а потом раскручивают для тех, кто с клубом и в радости, и в горе.

    Но обольщаться не стоит, это всего лишь одна игра. Клубу предстоит проделать большую работу в зимнюю паузу. Уверен, что сделают правильные выводы.

    Мы будем так же поддерживать «Химки», как и делаем это в осенней части чемпионата», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1226

      Sky Spartak 1 час назад

      надеюсь вы развалитесь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7002

      Беспонтий 1 час назад

      вдруготкуданивозмисьпоявился врот*бись

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5245

      Enter2006 > Беспонтий 1 час назад

      Поздравляю с 7000 юбилеем ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7002

      Беспонтий > Enter2006 1 час назад

      ух ты
      спасибо
      придётся запить от радости)
      ---
      "Листья падают с дуба, ясеня .
      Ни*уя себе! Ни*уя себе!
      Я смотрю в окно… И действительно!
      Листья падают! О*уительно!")

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5245

      Enter2006 2 часа назад

      Ты "истинный болельщик Химок", который выгнал с Садыговым хорошего тренера и оставил Химки без побед в 15ти играх подряд? Ты - ГосДуровская тряпка а не болельщик.

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