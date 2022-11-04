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  • РПЛ. «Химки» победили впервые за три месяца. Они обыграли «Оренбург»

РПЛ. «Химки» победили впервые за три месяца. Они обыграли «Оренбург»

4 ноября 2022, 20:52
14

«Химки» в 16-м туре РПЛ победили дома «Оренбург». Все голы забиты во втором тайме.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев смотрел матч с трибуны, так как дисквалифицирован за агрессивное поведение.

«Химки» победили впервые с 7 августа.

Химчане лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне вылета. «Оренбург» остался восьмым.

Команды впервые в истории сыграли между собой в Химках в РПЛ.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Оренбург
Комментарии (14)
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Enter2006
1667584676
Химки играют лучше, когда горе-главных тренеров нет возле бровки.
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GreyDM
1667585049
Они выиграли, потому чио никто не бегал вдоль бровки, не махал руками, не брызгал слюной и не матерился, как сапожник. Короче парни чувствовали себя более комфортно и расслаблено без истерички на скамейке.
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шахта Заполярная
1667585323
Химки с победой. Поставили газпрем-2 на свое место.
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JTherry
1667585545
провели матч очень собранно, приличный прессинг, Сычевому не дали развернуться... с победой, Химочки..!!))
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Fusballer
1667586269
Рад за филиал! Наконец-то победили!
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Красногвардейчик
1667586413
Очень странный матч
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vladik12
1667586606
Дог, походу.
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portero
1667587061
Хреновый результат, но как-то ожидалось....
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zigbert
1667588773
В обороне Химки сыграли на этот раз надежно, хотя у Оренбурга были голевые моменты. Складывается впечатление что Оренбург в гостях это совсем другая команда. Химки с победой!
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Вомбат
1667593677
Игра - голимый договорняк. Химки недавно поправили свое финансовое положение (всем известно как они это сделали), а Оренбург имеет самый низкий в РПЛ бюджет.Оренбург сегодня имитировал игру. Нанес 22 удара по воротам Химок, из них 14 сильных очень мимо, а 8 в створ ворот - очень слабых. Не имитировал только Сычевой. Видимо отказался придуриваться и просто отдавал все мячи сопернику. И так играл все 90 минут. А Химки играли как обычно, то есть очень слабо. Нанесли 6 ударов по воротам, из них 2 удара в створ (2 гола). Да, второй гол получился красивый, но это нормально. Как раз при договорняках, игроки команды, которая должна выиграть, раскрепощаются, так как результат не давит. Самый красивый гол, какой я видел на стадионе, был забит именно
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