РПЛ. «Химки» победили впервые за три месяца. Они обыграли «Оренбург»

«Химки» в 16-м туре РПЛ победили дома «Оренбург». Все голы забиты во втором тайме.
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев смотрел матч с трибуны, так как дисквалифицирован за агрессивное поведение.
«Химки» победили впервые с 7 августа.
Химчане лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне вылета. «Оренбург» остался восьмым.
Команды впервые в истории сыграли между собой в Химках в РПЛ.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.
Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию
Источник: Бомбардир.ру