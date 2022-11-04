РПЛ. «Химки» победили впервые за три месяца. Они обыграли «Оренбург»

«Химки» в 16-м туре РПЛ победили дома «Оренбург». Все голы забиты во втором тайме.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев смотрел матч с трибуны, так как дисквалифицирован за агрессивное поведение.

«Химки» победили впервые с 7 августа.

Химчане лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне вылета. «Оренбург» остался восьмым.

Команды впервые в истории сыграли между собой в Химках в РПЛ.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию