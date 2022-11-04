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    РПЛ. «Химки» победили впервые за три месяца. Они обыграли «Оренбург»

    «Химки» в 16-м туре РПЛ победили дома «Оренбург». Все голы забиты во втором тайме.

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев смотрел матч с трибуны, так как дисквалифицирован за агрессивное поведение.

    «Химки» победили впервые с 7 августа.

    Химчане лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне вылета. «Оренбург» остался восьмым.

    Команды впервые в истории сыграли между собой в Химках в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +66319

      portero 11 минут назад

      Хреновый результат, но как-то ожидалось....

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      Рейтинг: +8102

      vladik12 18 минут назад

      Дог, походу.

      0
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      Рейтинг: +193

      Болотоход 20 минут назад

      Стыдно за газ.филиал(!!

      1
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      Рейтинг: +1152

      Красногвардейчик 21 минуту назад

      Очень странный матч

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      Рейтинг: +16233

      Fusballer 24 минуты назад

      Рад за филиал! Наконец-то победили!

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      Рейтинг: +26509

      JTherry 36 минут назад

      провели матч очень собранно, приличный прессинг, Сычевому не дали развернуться... с победой, Химочки..!!))

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      Рейтинг: +1249

      шахта Заполярная 40 минут назад

      Химки с победой. Поставили газпрем-2 на свое место.

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      Рейтинг: +1291

      GreyDM 44 минуты назад

      Они выиграли, потому чио никто не бегал вдоль бровки, не махал руками, не брызгал слюной и не матерился, как сапожник. Короче парни чувствовали себя более комфортно и расслаблено без истерички на скамейке.

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      Рейтинг: +252

      Ill Ich 47 минут назад

      В игре "Химок" не наблюдалось привычной и ненужной суеты. Это было больше похоже на канонический футбол: атаковать, не забывая о защите. Удивительно, но оказалось, что пациент скорее жив, чем мёртв.

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      Рейтинг: +5238

      Enter2006 50 минут назад

      Химки играют лучше, когда горе-главных тренеров нет возле бровки.

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