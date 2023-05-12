Новые подробности о состоянии помощника Гогниева: он попал в ужасное ДТП

опять кликбейт на имя. сам гогниев тут при чём? но ведь его имя нужно поместить в заголовок. а тот, кто реально задействован в контенте - ну а нахрена его называть. нонэйм какой-то, никто не кликнет. ***, когда уже уголовку введут за кликбейт.
Георгий Джиоев, бывший помощник Спартака Гогниева в «Алании» и «Химках», перенес операцию после ДТП.
По информации «РБ Спорт», жизни тренера ничего не угрожает.
- В ночь с 10 на 11 мая Джиоев с братом попал в ДТП в районе причерноморского села Кабардинка (Краснодарский край).
- «Мерседес», на котором ехали братья, полностью разбит.
- 36-летний тренер был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.