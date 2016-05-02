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Георгий Джиоев
Статистика
Георгий Джиоев - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1986 (40), Владикавказ
#23 | Защитник
192 см | 91 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
2 : 1
25.04.2016
Сокол
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Томь
0 : 2
11.04.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тюмень
1 : 1
07.04.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
2 : 1
03.04.2016
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1 : 1
27.03.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Томь
1 : 1
20.03.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Армавир
1 : 1
12.03.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
3 : 2
10.08.2015
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 3
03.08.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 1
20.07.2015
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 3
15.07.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Томь
4 : 1
11.07.2015
Спартак-2
1' - 90'
90'
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