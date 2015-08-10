|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|3:2
|Томь (Томск)
|25.04.2016
|88' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|18.04.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Томь (Томск)
|11.04.2016
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|07.04.2016
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|27.03.2016
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Томь (Томск)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Армавир (Армавир)
|1:1
|Томь (Томск)
|10.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Тосно (Тосно)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|20.07.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Байкал (Иркутск)
|15.07.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Томь (Томск)
|11.07.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|4:1
|Спартак-2 (Москва)
|90'