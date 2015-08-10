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    Георгий Джиоев - статистика

    Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Гурамович
    Фамилия Джиоев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Воспитаник "Алания"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1986 (36 лет)
    Рост 192
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 3:2 Томь (Томск)
    25.04.2016 88' -90' Томь (Томск) 2:1 Сокол (Саратов)
    18.04.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Томь (Томск)
    11.04.2016 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Луч (Владивосток)
    07.04.2016 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Томь (Томск)
    03.04.2016 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Енисей (Красноярск)
    27.03.2016 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Томь (Томск)
    20.03.2016 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    12.03.2016 Был в запасе Армавир (Армавир) 1:1 Томь (Томск)
    10.08.2015 1' -90' Томь (Томск) 3:2 Тосно (Тосно)
    03.08.2015 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Арсенал (Тула)
    20.07.2015 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Байкал (Иркутск)
    15.07.2015 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Томь (Томск)
    11.07.2015 1' -90' Томь (Томск) 4:1 Спартак-2 (Москва)
    90'
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