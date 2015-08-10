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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Тосно
Томь - Тосно: обзор матча 10 августа 2015
Томь
10.08.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 2
Завершен
Тосно
29'
П. Нехайчик
35'
К. Погребняк
50'
Н. Баженов
53'
М. Комков
79'
М. Комков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Тосно
90'
+2
Желтая карточка
А. Бочков
Желтая карточка
О. Чуваев
90'
+1
79'
ГОЛ! 3:2!
М. Комков
Замена
С. Бендзь
️️️️
А. Черевко
76'
Замена
П. Немов
️️️️
С. Кузнецов
74'
Замена
А. Пугин
️️️️
П. Нехайчик
71'
69'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
М. Астафьев
Замена
Д. Голубов
️️️️
А. Саная
68'
62'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Лаптев
55'
Замена
А. Пазин
️️️️
С. Причиненко
53'
ГОЛ! 3:1!
М. Комков
ГОЛ! 3:0!
Н. Баженов
50'
ГОЛ! 2:0!
К. Погребняк
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Нехайчик
29'
Желтая карточка
А. Саная
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Тосно
1
Денис Книга
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
5
Петр Немов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-1-3-3
77
Чуваев
23
Джиоев
25
Йиранек
11
Темников
44
Башкиров
33
Нехайчик
10
Кузнецов
32
Баженов
26
Черевко
9
Погребняк
32
Саная
4-1-3-2
1
Книга
5
Ковальчик
25
Смирнов
29
Мищенко
2
Аравин
25
Бочков
4
Астафьев
10
Комков
23
Причиненко
10
Лаптев
72
Голышев
26
Черевко
26
Бендзь
26
Бендзь
26
Черевко
33
Нехайчик
17
Пугин
17
Пугин
33
Нехайчик
10
Кузнецов
5
Немов
5
Немов
10
Кузнецов
32
Саная
85
Голубов
85
Голубов
32
Саная
23
Причиненко
11
Пазин
11
Пазин
23
Причиненко
4
Астафьев
8
Чиркин
8
Чиркин
4
Астафьев
10
Лаптев
98
Ильин
98
Ильин
10
Лаптев
Остались в запасе
Томь
Тосно
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Статистика матча Томь - Тосно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Труд
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