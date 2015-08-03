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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Арсенал
Томь - Арсенал: обзор матча 03 августа 2015
Томь
03.08.2015, понедельник, 16:45
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
71'
К. Погребняк
19'
В. Стеклов
51'
А. Кутьин
74'
К. Берхамов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Арсенал
87'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Стеклов
79'
Замена
А. Димидко
️️️️
В. Рыжков
74'
ГОЛ! 1:3!
К. Берхамов
Пас отдал
В. Рыжков
71'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ! 1:2!
К. Погребняк
Пас отдал
П. Нехайчик
71'
69'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
В. Федотов
Замена
А. Саная
️️️️
П. Немов
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Кутьин
Пас отдал
В. Федотов
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Пугин
46'
Замена
Н. Баженов
️️️️
А. Лях
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Стеклов
Пас отдал
В. Федотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
32
Никита Баженов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
3-2-3-2
1
Солосин
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
5
Немов
90
Лях
33
Нехайчик
10
Кузнецов
17
Пугин
9
Погребняк
26
Черевко
4-1-4-1
16
Котов
22
Ершов
71
Денисов
23
Калешин
8
Тесак
18
Кашчелан
7
Берхамов
20
Стеклов
19
Федотов
28
Рыжков
48
Кутьин
17
Пугин
94
Нуров
94
Нуров
17
Пугин
90
Лях
32
Баженов
32
Баженов
90
Лях
5
Немов
32
Саная
32
Саная
5
Немов
19
Федотов
11
Стародуб
11
Стародуб
19
Федотов
28
Рыжков
2
Димидко
2
Димидко
28
Рыжков
20
Стеклов
18
Дудолев
18
Дудолев
20
Стеклов
48
Кутьин
18
Вуйович
18
Вуйович
48
Кутьин
Остались в запасе
Томь
Арсенал
77
Олег Чуваев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Томь - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Труд
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