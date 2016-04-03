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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Енисей
Томь - Енисей: обзор матча 03 апреля 2016
Томь
03.04.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
19'
А. Саная
71'
С. Кузнецов
51'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Енисей
Замена
Н. Баженов
️️️️
А. Пугин
90'
90'
Желтая карточка
С. Юсифов
Замена
Е. Башкиров
️️️️
М. Бордачев
87'
Замена
В. Шахов
️️️️
Е. Баляйкин
87'
77'
Замена
В. Лешонок
️️️️
И. Шабаев
74'
Замена
С. Юсифов
️️️️
А. Мануковский
ГОЛ! 2:1!
С. Кузнецов
71'
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Чуперка
61'
60'
Желтая карточка
А. Цховребов
51'
ГОЛ! 1:1!
Е. Иванов
47'
Желтая карточка
А. Мануковский
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Хрущев
46'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Исаев
ГОЛ! 1:0!
А. Саная
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-2
77
Чуваев
26
Бордачев
25
Йиранек
26
Бендзь
22
Тен
17
Пугин
92
Чуперка
10
Кузнецов
32
Баляйкин
32
Саная
72
Голышев
3-3-3-1
77
Бородько
18
Марущак
80
Качан
80
Климов
22
Шабаев
10
Исаев
46
Цховребов
8
Мануковский
8
Иванов
17
Хрущев
88
Галыш
32
Баляйкин
29
Шахов
29
Шахов
32
Баляйкин
26
Бордачев
44
Башкиров
44
Башкиров
26
Бордачев
17
Пугин
32
Баженов
32
Баженов
17
Пугин
92
Чуперка
9
Погребняк
9
Погребняк
92
Чуперка
8
Мануковский
13
Юсифов
13
Юсифов
8
Мануковский
22
Шабаев
9
Лешонок
9
Лешонок
22
Шабаев
10
Исаев
90
Ломакин
90
Ломакин
10
Исаев
17
Хрущев
27
Радченко
27
Радченко
17
Хрущев
Остались в запасе
Томь
Енисей
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Томь - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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