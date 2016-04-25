Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Сокол
Томь - Сокол: обзор матча 25 апреля 2016
Томь
25.04.2016, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
70'
А. Саная
77'
Н. Баженов
54'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Сокол
Замена
Г. Джиоев
️️️️
А. Саная
88'
87'
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Пугин
78'
ГОЛ! 2:1!
Н. Баженов
77'
76'
Замена
А. Перченок
️️️️
М. Бурченко
Замена
А. Черевко
️️️️
П. Тен
76'
70'
Желтая карточка
М. Бурченко
ГОЛ! 1:1!
А. Саная
70'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Е. Башкиров
67'
59'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Андреев
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Желтая карточка
Н. Баженов
37'
Желтая карточка
С. Кузнецов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-1-3-2
77
Чуваев
22
Тен
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
17
Пугин
10
Кузнецов
32
Баженов
72
Голышев
32
Саная
3-4-2-1
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
34
Сабитов
70
Шевчук
30
Трусевич
8
Бурченко
77
Романенко
77
Андреев
24
Коротаев
32
Саная
23
Джиоев
23
Джиоев
32
Саная
17
Пугин
32
Баляйкин
32
Баляйкин
17
Пугин
44
Башкиров
92
Чуперка
92
Чуперка
44
Башкиров
22
Тен
26
Черевко
26
Черевко
22
Тен
8
Бурченко
7
Перченок
7
Перченок
8
Бурченко
77
Андреев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Андреев
Остались в запасе
Томь
Сокол
1
Алексей Солосин
ВР
90
Андрей Лях
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
90
Андрей Лях
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
Остались в запасе
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Томь - Сокол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
Новости команд
Все
Томь
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+