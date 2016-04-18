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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Томь
СКА-Хабаровск - Томь: обзор матча 18 апреля 2016
СКА-Хабаровск
18.04.2016, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Томь
74'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Томь
Замена
С. Нестеренко
️️️️
В. Никифоров
90'
+1
Желтая карточка
С. Ваганов
87'
Желтая карточка
И. Эдиев
85'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Кацаев
83'
82'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
П. Карасев
82'
80'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 1:0!
А. Кацаев
74'
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
С. Прокофьев
70'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
67'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Воронкин
46'
34'
Желтая карточка
И. Темников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
4-1-4-1
99
Дюпин
10
Никифоров
5
Эдиев
5
Микуцкис
88
Наваловский
18
Карасев
3
Воронкин
2
Димидко
23
Ваганов
10
Кацаев
11
Прокофьев
4-3-3
77
Чуваев
30
Башилов
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
32
Баженов
10
Кузнецов
17
Пугин
9
Погребняк
72
Голышев
26
Черевко
10
Кацаев
88
Киреев
88
Киреев
10
Кацаев
10
Никифоров
5
Нестеренко
5
Нестеренко
10
Никифоров
11
Прокофьев
21
Илуридзе
21
Илуридзе
11
Прокофьев
3
Воронкин
10
Базелюк
10
Базелюк
3
Воронкин
72
Голышев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
72
Голышев
32
Баженов
73
Шарипов
73
Шарипов
32
Баженов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Томь
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Томь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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