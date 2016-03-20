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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Шинник
Томь - Шинник: обзор матча 20 марта 2016
Томь
20.03.2016, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
52'
К. Погребняк (П)
35'
М. Йиранек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Шинник
Желтая карточка
М. Йиранек
90'
+1
89'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
М. Земсков
84'
Замена
А. Айрапетян
️️️️
М. Султонов
77'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Малоян
Желтая карточка
Е. Баляйкин
69'
Желтая карточка
В. Чуперка
65'
65'
Желтая карточка
А. Малоян
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Черевко
56'
52'
Желтая карточка
В. Цховребов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Погребняк
52'
Замена
П. Голышев
️️️️
Н. Баженов
46'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Йиранек
Замена
А. Черевко
️️️️
П. Тен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
90
Андрей Лях
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-5-1
77
Чуваев
22
Тен
29
Шахов
25
Йиранек
11
Темников
17
Пугин
32
Баляйкин
10
Кузнецов
92
Чуперка
32
Баженов
9
Погребняк
3-3-1-3
16
Яшин
97
Ятченко
15
Цховребов
2
Ндри
7
Маляров
8
Павленко
5
Платика
28
Султонов
0
Малоян
91
Булия
8
Земсков
Черевко
44
Башкиров
44
Башкиров
Черевко
22
Тен
26
Черевко
26
Черевко
22
Тен
32
Баженов
72
Голышев
72
Голышев
32
Баженов
28
Султонов
13
Айрапетян
13
Айрапетян
28
Султонов
0
Малоян
20
Подоляк
20
Подоляк
0
Малоян
8
Земсков
7
Никитинский
7
Никитинский
8
Земсков
Остались в запасе
Томь
Шинник
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Томь - Шинник
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Труд
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