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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Байкал
Томь - Байкал: обзор матча 20 июля 2015
Томь
20.07.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 1
Завершен
Байкал
8'
П. Нехайчик
21'
П. Нехайчик
84'
Д. Ахба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Байкал
Замена
С. Бендзь
️️️️
И. Темников
87'
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ахба
75'
Замена
Д. Кортава
️️️️
В. Землянский
Замена
А. Саная
️️️️
Д. Голубов
71'
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Пугин
67'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Лях
63'
Желтая карточка
А. Лях
62'
46'
Замена
С. Нарылков
️️️️
В. Кириллов
46'
Замена
А. Майборода
️️️️
В. Кулешов
25'
Замена
А. Ющук
️️️️
Д. Мильдзихов
ГОЛ! 2:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
А. Пугин
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Нехайчик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Никита Баженов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
5
Андрей Майборода
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-2-3-1
1
Солосин
26
Бордачев
23
Джиоев
25
Йиранек
11
Темников
90
Лях
44
Башкиров
17
Пугин
33
Нехайчик
32
Баженов
85
Голубов
4-2-1-2
1
Иканович
52
Мильдзихов
4
Авагимян
7
Кулешов
67
Ткачук
88
Землянский
19
Машнев
33
Кириленко
11
Кириллов
20
Ахба
11
Темников
26
Бендзь
26
Бендзь
11
Темников
90
Лях
10
Кузнецов
10
Кузнецов
90
Лях
17
Пугин
26
Черевко
26
Черевко
17
Пугин
85
Голубов
32
Саная
32
Саная
85
Голубов
7
Кулешов
5
Майборода
5
Майборода
7
Кулешов
52
Мильдзихов
9
Ющук
9
Ющук
52
Мильдзихов
11
Кириллов
22
Нарылков
22
Нарылков
11
Кириллов
88
Землянский
34
Кортава
34
Кортава
88
Землянский
Остались в запасе
Томь
Байкал
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Томь - Байкал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Труд
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