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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Армавир
Байкал - Армавир: обзор матча 10 мая 2016
Байкал
10.05.2016, вторник, 13:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 2
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Байкал - Армавир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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2020.12.12 11:54
«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей
2020.12.11 17:54
13
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2020.12.11 16:47
17
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