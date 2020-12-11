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  • «Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей

«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей

11 декабря 2020, 17:54
13

«Чемпионат» сообщил, сколько денег бывший футбольный судья Максим Матюнин получил от экс-исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за обеспечение необходимого результата в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 против «Армавира».

По информации источника, речь идет о взятке в размере 200 тысяч рублей. Указанные средства были переведены на карту девушки арбитра по имени Любовь.

Судейская бригада Матюнина получение вознаграждения от Баяна отрицает.

Сегодня стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС обоих фигурантов дела пожизненно отстранил от футбола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чайка Армавир Матюнин Максим
Комментарии (13)
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пряник929
1607698812
Пропустить всех арбитров через детектор лжи!!!
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acor94
1607698979
это не взятка. просто ребята дали ему за денег за хорошую работу. премия!
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Каратель помойников
1607699672
Маленькая благодарность))) интересно,как вилка и турбина благодарят?
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portero
1607701337
И что в переводе указано деньги для Матюнина? Или телефонные переговоры слушали? Любовь могла и за услуги взять... С доказухой проблемы.
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Бестолковый
1607706714
Бред и провокация. Девушка Матюнина получила перевод от некоего Баяна. Она ему жена (Матюнину), она Баяна знает? Почему девушка Баяна не перевела деньги девушке Матюнина?По такой схеме можно любого под откос пустить. Мож конечно Матюнин редкий подонок, но в данной интерпретации дело сшито белыми нитками. Этого Баяна надо отстранять от футбольной деятельности и весь комитет РФС который принял такое решение.
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egor tikhonov
1607711882
жаль что не пишут сколько судьи от зенита получают((((
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paracetamol
1607715520
Почему-то я не удивлен.
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