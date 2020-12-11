Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей

    «Чемпионат» сообщил, сколько денег бывший футбольный судья Максим Матюнин получил от экс-исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за обеспечение необходимого результата в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 против «Армавира».

    По информации источника, речь идет о взятке в размере 200 тысяч рублей. Указанные средства были переведены на карту девушки арбитра по имени Любовь.

    Судейская бригада Матюнина получение вознаграждения от Баяна отрицает.

    Сегодня стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС обоих фигурантов дела пожизненно отстранил от футбола.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2020 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17937

      paracetamol 11 декабря 2020, 22:38

      Почему-то я не удивлен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      egor tikhonov 11 декабря 2020, 21:38

      жаль что не пишут сколько судьи от зенита получают((((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 11 декабря 2020, 20:11

      Бред и провокация. Девушка Матюнина получила перевод от некоего Баяна. Она ему жена (Матюнину), она Баяна знает? Почему девушка Баяна не перевела деньги девушке Матюнина?По такой схеме можно любого под откос пустить. Мож конечно Матюнин редкий подонок, но в данной интерпретации дело сшито белыми нитками. Этого Баяна надо отстранять от футбольной деятельности и весь комитет РФС который принял такое решение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17937

      paracetamol > Бестолковый 11 декабря 2020, 22:39

      Надо сажать, и почаще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67544

      portero 11 декабря 2020, 18:42

      И что в переводе указано деньги для Матюнина? Или телефонные переговоры слушали? Любовь могла и за услуги взять...
      С доказухой проблемы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5253

      Каратель 11 декабря 2020, 18:14

      Маленькая благодарность))) интересно,как вилка и турбина благодарят?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28812

      JTherry > Каратель 11 декабря 2020, 18:18

      переводом через Виргинские острова на спецсчета))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4934

      polt > Каратель 11 декабря 2020, 18:30

      Действительно, дешевка какая то Матюнин и компания. Сейчас в обороте миллионы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67544

      portero > Каратель 11 декабря 2020, 18:49

      Ну насколько я помню лет 25 назад была схема, у чиновника родственники талантливые имеют фирмы и деньги переводят им за услуги, маркетинг, юр.услуги, проекты, все с инета надергают и акты подпишут. Так что передачу денег трудно привязать, только подслушка, но кабинеты для переговоров тоже специальные....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3501

      acor94 11 декабря 2020, 18:02

      это не взятка. просто ребята дали ему за денег за хорошую работу. премия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 декабря 2020, 18:00

      Пропустить всех арбитров через детектор лжи!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11