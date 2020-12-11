«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей

«Чемпионат» сообщил, сколько денег бывший футбольный судья Максим Матюнин получил от экс-исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за обеспечение необходимого результата в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 против «Армавира».

По информации источника, речь идет о взятке в размере 200 тысяч рублей. Указанные средства были переведены на карту девушки арбитра по имени Любовь.

Судейская бригада Матюнина получение вознаграждения от Баяна отрицает.

Сегодня стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС обоих фигурантов дела пожизненно отстранил от футбола.