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    РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром».

    Игра, которая состоялась 22 августа 2018 года, имела признаки договорного характера. В итоге ее результат аннулировали.

    Кроме того, главного арбитра той встречи Максима Матюнина пожизненно отстранили от футбола за предвзятое судейство.

    Та же участь постигла экс-исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна, который вступал в сговор с вышеуказанным рефери и передавал ему денежные средства за результативные ошибки против «Армавира».

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19645

      Боцман59rus 7 минут назад

      А как там Терек с Уралом, кишка тонка, или поделились?

      0
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      Рейтинг: +3414

      InterMilLano1908 23 минуты назад

      А что не посадили????

      0
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      Рейтинг: +8864

      alex1951 24 минуты назад

      Матюнин !
      Я !
      Дурак ,ты, Матюнин!
      Делиться надо......)))) ....(ефрэйски юмор)

      0
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      Рейтинг: +6904

      FanatSerj 40 минут назад

      неожиданно даже, это что впервые кого то за двоворняк наказали?
      Но лучше бы посадили, ну так чисто в профилактических и назидательных целях.

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      Рейтинг: +779

      Dr.Metal 43 минуты назад

      вот новость приятная, а то уж больно они расслабились

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