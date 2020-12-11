РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром».

Игра, которая состоялась 22 августа 2018 года, имела признаки договорного характера. В итоге ее результат аннулировали.

Кроме того, главного арбитра той встречи Максима Матюнина пожизненно отстранили от футбола за предвзятое судейство.

Та же участь постигла экс-исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна, который вступал в сговор с вышеуказанным рефери и передавал ему денежные средства за результативные ошибки против «Армавира».