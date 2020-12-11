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  • РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча

РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча

11 декабря 2020, 16:47
17

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром».

Игра, которая состоялась 22 августа 2018 года, имела признаки договорного характера. В итоге ее результат аннулировали.

Кроме того, главного арбитра той встречи Максима Матюнина пожизненно отстранили от футбола за предвзятое судейство.

Та же участь постигла экс-исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна, который вступал в сговор с вышеуказанным рефери и передавал ему денежные средства за результативные ошибки против «Армавира».

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. ФНЛ Чайка Армавир Матюнин Максим
Комментарии (17)
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Dr.Metal
1607695908
вот новость приятная, а то уж больно они расслабились
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FanatSerj
1607696084
неожиданно даже, это что впервые кого то за двоворняк наказали? Но лучше бы посадили, ну так чисто в профилактических и назидательных целях.
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alex1951
1607696998
Матюнин ! Я ! Дурак ,ты, Матюнин! Делиться надо......)))) ....(ефрэйски юмор)
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InterMilLano1908
1607697107
А что не посадили????
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Боцман59rus
1607698073
А как там Терек с Уралом, кишка тонка, или поделились?
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slavа0508
1607699017
Взятка вообще то уже уголовка за 200 тыс уже по закону срок должен быть,,,
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vsolon
1607701393
строго....в китае бы секир башка....
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alex1951
1607703506
Чтобы в России был бы во всем полный порядок , надо ввести расстрелы за все! За все! Плевать на Европу ....стрелять,стрелять ,стрелять..... Страна станет чище,лучше..........даже футбол перестанет быть аферистической организацией. Игрули будут получать по 50000 и все!
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Obojaemyi
1607703954
Это не тот Матюнин. Это его брат попался на взятке
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MaxRnD
1607704263
А что так сурово ? С РФС-ом не поделился ?
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