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    Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об опыте, приобретенном в ходе работы в армавирском «Торпедо».

    «Главное, что дал мне период в Армавире? Самое главное – то, о чeм говорил Песьяков: перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи.

    Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно. Я утрирую, переводя на футбол.

    Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально», – заявил Карпин.

    • Тренер возглавлял «Торпедо» (Армавир) с 2015 по 2016 год.
    • До этого он работал в «Спартаке» и «Мальорке».

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    Источник: «Чемпионат»

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