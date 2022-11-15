Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об опыте, приобретенном в ходе работы в армавирском «Торпедо».

«Главное, что дал мне период в Армавире? Самое главное – то, о чeм говорил Песьяков: перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи.

Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно. Я утрирую, переводя на футбол.

Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально», – заявил Карпин.

Тренер возглавлял «Торпедо» (Армавир) с 2015 по 2016 год.

До этого он работал в «Спартаке» и «Мальорке».

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