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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Байкал
Зенит-2 - Байкал: обзор матча 15 мая 2016
Зенит-2
15.05.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
4 : 3
Завершен
Байкал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит-2 - Байкал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
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Зенит-2
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19 сентября
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Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
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Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
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«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
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19 сентября
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Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
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2016.05.16 07:15
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2016.05.15 14:54
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Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
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