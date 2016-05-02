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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Байкал
Спартак-2 - Байкал: обзор матча 02 мая 2016
Спартак-2
02.05.2016, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 0
Завершен
Байкал
35'
Д. Каюмов
43'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Байкал
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Обухов
86'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Каюмов
77'
71'
Замена
В. Богданов
️️️️
А. Зорин
66'
Желтая карточка
Г. Труфанов
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Гулиев
60'
44'
Желтая карточка
В. Толмачев
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Каюмов
35'
Желтая карточка
Д. Каюмов
30'
13'
Замена
А. Зорин
️️️️
В. Селецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
28
Артур Карпухин
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
41
Андрей Зорин
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
4-1-2-1-2
47
Филиппов
9
Комбаров
44
Лисинков
21
Ходырев
5
Кутин
94
Тимофеев
52
Леонтьев
99
Гулиев
7
Каюмов
77
Мелкадзе
13
Обухов
4-1-3-1
1
Сутулин
3
Толмачев
31
Валенза
22
Труфанов
67
Ткачук
24
Толмачев
28
Карпухин
14
Селецкий
9
Ющук
7
Богданов
7
Каюмов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
7
Каюмов
99
Гулиев
7
Бакаев
7
Бакаев
99
Гулиев
13
Обухов
10
Федчук
10
Федчук
13
Обухов
Зорин
80
Богданов
80
Богданов
Зорин
14
Селецкий
41
Зорин
41
Зорин
14
Селецкий
Остались в запасе
Спартак-2
Байкал
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
38
Евгений Ставер
ВР
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Статистика матча Спартак-2 - Байкал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
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1
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15 июля
2
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13 июля
3
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
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13 июля
3
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