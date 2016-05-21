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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Арсенал
Байкал - Арсенал: обзор матча 21 мая 2016
Байкал
21.05.2016, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Байкал - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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Байкал
Арсенал
ЦСКА разгромил команду Аленичева
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