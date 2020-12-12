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  • «Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»

«Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»

12 декабря 2020, 11:54

«Чайка» опубликовала заявление касательно решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 против «Армавира».

  • Команде из Песчанокопского присудили техническое поражение.
  • Бывшего исполнительного директора клуба Олега Баяна и арбитра Максима Матюнина пожизненно отстранили от футбола.
  • Было установлено, что они вступили в сговор, в результате чего судья за денежное вознаграждение принимал решения в пользу «Чайки».

«В пятницу, 11 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором приняты некоторые решения, затрагивающие наш клуб. В частности «Чайке» присуждено техническое поражение в матче 1/32 финала Кубка России-2018/2019 против «Армавира». Клуб считает необходимым дать разъяснения по данному вопросу.

Матч «Чайка» – «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счeте 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча.

«Чайка» с огромным сожалением относится к сложившимся обстоятельствам, при которых клуб упоминается совместно с понятием «договорной матч», поэтому максимально заинтересован в объективном и полном расследовании данного дела. Футбольный клуб «Чайка» заявляет, что президенту, тренерскому штабу, персоналу, игрокам и другим работникам клуба не известно о действиях, которые якобы доказывают «договорной характер матча».

Договорной матч предполагает договорeнность его участников о заранее определeнном результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно. Клуб убежден, что итоги КДК РФС, на заседании которого 11.12.2020 со стороны ФК «Чайка» приведeн ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечеркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ.

Футбольный Клуб «Чайка» оставляет за собой право подачи апелляции на решение КДК РФС«, – говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ Чайка Армавир
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