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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Томь
Факел - Томь: обзор матча 15 июля 2015
Факел
15.07.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 3
Завершен
Томь
88'
М. Бирюков (П)
16'
А. Саная
79'
Н. Баженов
83'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Томь
89'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Е. Башкиров
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Бирюков
88'
85'
Замена
С. Бендзь
️️️️
П. Нехайчик
83'
ГОЛ! 0:3!
И. Темников
79'
ГОЛ! 0:2!
Н. Баженов
77'
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Пугин
70'
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Саная
Замена
М. Бирюков
️️️️
И. Дранников
68'
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Рылов
46'
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Свежов
46'
44'
Желтая карточка
А. Саная
23'
Желтая карточка
А. Лях
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Саная
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
3-2-3-2
1
Амельченко
4
Дранников
4
Степанец
15
Тихий
71
Багаев
57
Абазов
6
Свежов
7
Бекетов
10
Рылов
19
Касьян
91
Заболотный
4-2-3-1
1
Солосин
11
Темников
23
Джиоев
25
Йиранек
26
Бордачев
90
Лях
44
Башкиров
32
Баженов
17
Пугин
33
Нехайчик
32
Саная
6
Свежов
27
Мурнин
27
Мурнин
6
Свежов
10
Рылов
36
Самсонов
36
Самсонов
10
Рылов
4
Дранников
17
Бирюков
17
Бирюков
4
Дранников
33
Нехайчик
26
Бендзь
26
Бендзь
33
Нехайчик
44
Башкиров
10
Кузнецов
10
Кузнецов
44
Башкиров
32
Саная
94
Нуров
94
Нуров
32
Саная
17
Пугин
26
Черевко
26
Черевко
17
Пугин
Остались в запасе
Факел
Томь
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Александр Саутин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
Главный тренер
Павел Гусев
73
Андрей Дырдин
ЦП
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Александр Саутин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
Остались в запасе
73
Андрей Дырдин
ЦП
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 2
17.10.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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