Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Томь
Тюмень - Томь: обзор матча 07 апреля 2016
Тюмень
07.04.2016, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Томь
89'
А. Чуканов
10'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Томь
Замена
А. Куликов
️️️️
А. Чуканов
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Чуканов
89'
88'
Желтая карточка
В. Шахов
Замена
Г. Кучиев
️️️️
Р. Локтионов
81'
Замена
В. Кичин
️️️️
П. Шакуро
76'
71'
Замена
Н. Баженов
️️️️
Е. Баляйкин
71'
Замена
А. Лях
️️️️
К. Погребняк
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Маслов
63'
48'
Желтая карточка
Е. Башкиров
Желтая карточка
Р. Абазов
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Голышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Смирнов
90
Шакуро
4
Локтионов
39
Маслов
77
Павленко
57
Абазов
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
7
Чуканов
9
Мамтов
4-1-3-2
77
Чуваев
22
Тен
25
Йиранек
29
Шахов
26
Бордачев
44
Башкиров
10
Кузнецов
32
Баляйкин
17
Пугин
72
Голышев
9
Погребняк
4
Локтионов
19
Кучиев
19
Кучиев
4
Локтионов
90
Шакуро
2
Кичин
2
Кичин
90
Шакуро
7
Чуканов
91
Куликов
91
Куликов
7
Чуканов
39
Маслов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
39
Маслов
9
Погребняк
90
Лях
90
Лях
9
Погребняк
32
Баляйкин
32
Баженов
32
Баженов
32
Баляйкин
Остались в запасе
Тюмень
Томь
8
Андрей Полин
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
8
Андрей Полин
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Томь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Томь
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+