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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Томь
Армавир - Томь: обзор матча 12 марта 2016
Армавир
12.03.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Томь
49'
Р. Григорян
55'
К. Погребняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Томь
Замена
В. Павлов
️️️️
Р. Григорян
87'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Мязин
80'
79'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
П. Голышев
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Абациев
76'
73'
Желтая карточка
В. Чуперка
68'
Желтая карточка
А. Саная
67'
Замена
И. Темников
️️️️
П. Тен
57'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Пугин
57'
Замена
М. Бордачев
️️️️
Н. Баженов
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
Р. Григорян
49'
25'
Желтая карточка
Н. Баженов
Желтая карточка
Н. Глушков
23'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
37
Абдулла Абациев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
2-5-2-1
27
Комаров
20
Дугалич
24
Мирошниченко
20
Войдель
47
Глушков
28
Григорян
17
Васильев
37
Абациев
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
3-5-2
55
Криворучко
22
Тен
26
Бендзь
25
Йиранек
32
Баженов
10
Кузнецов
32
Баляйкин
92
Чуперка
17
Пугин
9
Погребняк
72
Голышев
87
Мязин
34
Бугуи
34
Бугуи
87
Мязин
28
Григорян
69
Павлов
69
Павлов
28
Григорян
37
Абациев
10
Караев
10
Караев
37
Абациев
32
Баженов
26
Бордачев
26
Бордачев
32
Баженов
22
Тен
11
Темников
11
Темников
22
Тен
72
Голышев
44
Башкиров
44
Башкиров
72
Голышев
17
Пугин
32
Саная
32
Саная
17
Пугин
Остались в запасе
Армавир
Томь
45
Всеволод Ермаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
77
Олег Чуваев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
45
Всеволод Ермаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Армавир - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Юность
Новости команд
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