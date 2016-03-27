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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Томь
Волгарь - Томь: обзор матча 27 марта 2016
Волгарь
27.03.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 1
Завершен
Томь
27'
С. Терехов (П)
76'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Томь
90'
+2
Замена
А. Лях
️️️️
Н. Баженов
90'
+1
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
А. Скворцов
️️️️
И. Лукьяновс
89'
Вторая желтая
С. Терехов
84'
Замена
Е. Стешин
️️️️
М. Яковлев
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Саная
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Сутормин
65'
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Жабкин
62'
57'
Замена
В. Чуперка
️️️️
К. Погребняк
57'
Замена
А. Пугин
️️️️
И. Темников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Терехов
27'
Желтая карточка
С. Терехов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
90
Андрей Лях
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
3-2-3-2
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
13
Иванов
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
9
Яковлев
10
Лукьяновс
9
Асильдаров
99
Жабкин
4-3-3
77
Чуваев
22
Тен
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
32
Баженов
10
Кузнецов
32
Баляйкин
9
Погребняк
72
Голышев
32
Саная
99
Жабкин
10
Букия
10
Букия
99
Жабкин
10
Лукьяновс
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Лукьяновс
9
Яковлев
76
Стешин
76
Стешин
9
Яковлев
11
Сутормин
4
Елисеев
4
Елисеев
11
Сутормин
11
Темников
17
Пугин
17
Пугин
11
Темников
32
Баженов
90
Лях
90
Лях
32
Баженов
9
Погребняк
92
Чуперка
92
Чуперка
9
Погребняк
Остались в запасе
Волгарь
Томь
88
Степан Сикач
ВР
88
Руслан Болов
ЦФ
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Волгарь - Томь
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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1 : 1
18.10.2026
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Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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