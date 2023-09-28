Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство

Бывший игрок нижегородской «Волги» Андрей Чурин задержан за разбой, вымогательство и похищение человека.

«По версии следствия, он пытался со своими четырьмя товарищами выбить долг со своего знакомого.

По предварительным данным, 9 сентября Андрей Чурин вместе с неким Владимиром Федосеевым и еще тремя товарищами ворвались в квартиру 28-летнего бортпроводника Дмитрия Шмаркова в ЖК «Бутово парк». Они выволокли его из квартиры и отвезли в частный дом в деревне Потапово.

Там налетчики избивали Шмаркова, отобрали у него 14 айфон и часы Slazenger, и потребовали вернуть еще 1 миллион 100 тысяч рублей. После обещания все отдать Шмарков был отпущен.

На следующий день Дмитрий отправился в больницу, а потом и в полицию.

Вскоре Дмитрий позвонил налетчикам и договорился на встречу на 26 сентября. Но туда он пришел не один, а с оперативниками. В момент передачи денег Чурин был задержан. А на следующий день задержали и еще одного налетчика – Владимира Федосеева.

Во время обысков с различных адресов полицейские изъяли гербовые печати Басманного суда, удостоверение МИД России и 6 мобильных телефонов.

Остальных налетчиков сейчас ищут», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».