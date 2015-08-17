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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 17 августа 2015
СКА-Хабаровск
17.08.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
4 : 0
Завершен
КАМАЗ
33'
И. Удалый
55'
Д. Гатикоев
65'
В. Минич
77'
В. Минич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
90'
+1
Желтая карточка
С. Федотов
81'
Желтая карточка
В. Клонцак
ГОЛ! 4:0!
В. Минич
77'
Замена
В. Плетин
️️️️
Р. Умаров
75'
Замена
А. Киреев
️️️️
П. Карасев
69'
Замена
А. Купчин
️️️️
К. Аладашвили
67'
66'
Замена
М. Пименов
️️️️
Р. Акбашев
66'
Замена
С. Федотов
️️️️
Ю. Кириллов
ГОЛ! 3:0!
В. Минич
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гатикоев
55'
46'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Газданов
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Л. Имедашвили
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Удалый
33'
Желтая карточка
П. Карасев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
30
Денис Арлашин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
3-3-2-2
99
Дюпин
11
Аладашвили
5
Нестеренко
3
Удалый
85
Попов
18
Карасев
10
Никифоров
32
Минич
23
Ваганов
11
Умаров
44
Имедашвили
4-3-1-2
16
Агапов
55
Шляков
94
Клонцак
36
Грачев
17
Волосян
99
Акбашев
90
Поляков
42
Кириллов
17
Газданов
10
Давыдов
14
Барсов
18
Карасев
88
Киреев
88
Киреев
18
Карасев
11
Аладашвили
5
Купчин
5
Купчин
11
Аладашвили
11
Умаров
19
Плетин
19
Плетин
11
Умаров
44
Имедашвили
23
Гатикоев
23
Гатикоев
44
Имедашвили
17
Газданов
30
Арлашин
30
Арлашин
17
Газданов
42
Кириллов
8
Федотов
8
Федотов
42
Кириллов
99
Акбашев
14
Пименов
14
Пименов
99
Акбашев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
14
Денис Чушъялов
ОП
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
7
Манвел Агаронян
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
14
Денис Чушъялов
ОП
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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