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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Байкал
КАМАЗ - Байкал: обзор матча 11 октября 2015
КАМАЗ
11.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Байкал
90+3'
Д. Ахба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Байкал
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Ахба
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
90'
+1
81'
Замена
Д. Ахба
️️️️
А. Киселев
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
80'
74'
Желтая карточка
Р. Ткачук
73'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
А. Ющук
64'
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Гонежуков
61'
Замена
Д. Яшин
️️️️
Д. Пытлев
Замена
А. Сахневич
️️️️
С. Давыдов
61'
Вторая желтая
С. Волосян
57'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
С. Федотов
46'
37'
Желтая карточка
Д. Пытлев
Желтая карточка
С. Волосян
27'
Желтая карточка
Д. Грачев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
3-2-3-2
16
Агапов
17
Волосян
91
Суслов
36
Грачев
27
Лебамба
8
Федотов
90
Поляков
42
Кириллов
4
Рухаиа
10
Давыдов
19
Гошоков
3-3-1-2
77
Бородько
38
Пытлев
4
Авагимян
67
Ткачук
88
Землянский
22
Нарылков
19
Машнев
9
Ющук
20
Гонежуков
11
Кириллов
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
8
Федотов
2
Хубаев
2
Хубаев
8
Федотов
10
Давыдов
22
Сахневич
22
Сахневич
10
Давыдов
38
Пытлев
88
Яшин
88
Яшин
38
Пытлев
9
Ющук
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
9
Ющук
18
Киселев
20
Ахба
20
Ахба
18
Киселев
20
Гонежуков
34
Кортава
34
Кортава
20
Гонежуков
Остались в запасе
КАМАЗ
Байкал
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча КАМАЗ - Байкал
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
КАМАЗ
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