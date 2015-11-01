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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Томь
КАМАЗ - Томь: обзор матча 01 ноября 2015
КАМАЗ
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Томь
29'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Томь
90'
+3
Замена
Н. Баженов
️️️️
А. Саная
90'
+2
Замена
А. Черевко
️️️️
И. Темников
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
83'
Замена
А. Килин
️️️️
Г. Рухаиа
82'
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Давыдов
80'
Желтая карточка
С. Лебамба
79'
65'
Замена
П. Немов
️️️️
К. Погребняк
46'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Пугин
Замена
И. Ганиев
️️️️
Ю. Кириллов
29'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Темников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-5-1
16
Агапов
27
Лебамба
36
Грачев
91
Суслов
22
Сахневич
2
Хубаев
90
Поляков
99
Акбашев
42
Кириллов
4
Рухаиа
10
Давыдов
3-3-2-2
55
Криворучко
22
Тен
25
Ярмолицкий
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
26
Бордачев
10
Кузнецов
17
Пугин
9
Погребняк
32
Саная
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
42
Кириллов
88
Ганиев
88
Ганиев
42
Кириллов
4
Рухаиа
18
Килин
18
Килин
4
Рухаиа
10
Давыдов
14
Барсов
14
Барсов
10
Давыдов
17
Пугин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
17
Пугин
9
Погребняк
5
Немов
5
Немов
9
Погребняк
32
Саная
32
Баженов
32
Баженов
32
Саная
11
Темников
26
Черевко
26
Черевко
11
Темников
Остались в запасе
КАМАЗ
Томь
77
Артем Москвин
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
77
Олег Чуваев
ВР
92
Валерий Чуперка
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
92
Валерий Чуперка
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Нефтехимик
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