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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Cибирь
КАМАЗ - Cибирь: обзор матча 07 сентября 2015
КАМАЗ
07.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
83'
М. Барсов
33'
А. Макаренко
36'
А. Харитонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Cибирь
90'
+2
Красная карточка
Н. Цыган
Замена
Д. Хубаев
️️️️
С. Лебамба
90'
88'
Замена
В. Шишкин
️️️️
А. Дышеков
87'
Желтая карточка
И. Нагибин
ГОЛ! 1:2!
М. Барсов
83'
79'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Р. Беляев
77'
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Иванов
65'
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Харитонов
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
63'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Килин
59'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
50'
Замена
М. Пименов
️️️️
Р. Акбашев
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Харитонов
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Макаренко
24'
Желтая карточка
А. Харитонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-3-1-2
16
Агапов
88
Ганиев
22
Сахневич
36
Грачев
27
Лебамба
99
Акбашев
42
Кириллов
4
Рухаиа
18
Килин
14
Барсов
19
Гошоков
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
4
Выходил
3
Плопа
59
Иванов
33
Дышеков
99
Житнев
8
Макаренко
9
Нагибин
83
Харитонов
7
Беляев
18
Килин
17
Газданов
17
Газданов
18
Килин
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
27
Лебамба
2
Хубаев
2
Хубаев
27
Лебамба
99
Акбашев
14
Пименов
14
Пименов
99
Акбашев
33
Дышеков
93
Шишкин
93
Шишкин
33
Дышеков
59
Иванов
44
Ларенц
44
Ларенц
59
Иванов
83
Харитонов
5
Гладышев
5
Гладышев
83
Харитонов
7
Беляев
32
Скороходов
32
Скороходов
7
Беляев
Остались в запасе
КАМАЗ
Cибирь
17
Сергей Волосян
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
66
Игорь Губанов
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
17
Сергей Волосян
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Остались в запасе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Cибирь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
КАМАЗ
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