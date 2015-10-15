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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - КАМАЗ
Зенит-2 - КАМАЗ: обзор матча 15 октября 2015
Зенит-2
15.10.2015, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
73'
А. Попов (П)
17'
Ю. Кириллов
35'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - КАМАЗ
90'
+1
Замена
Е. Шляков
️️️️
Г. Рухаиа
88'
Желтая карточка
А. Газданов
86'
Желтая карточка
Д. Хубаев
86'
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Палиенко
83'
83'
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
74'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Попов
73'
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Васильев
72'
Желтая карточка
А. Вяткин
68'
58'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Давыдов
17'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Кириллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Зенит-2
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
3-3-3-1
96
Обухов
4
Васильев
58
Зуев
55
Вяткин
88
Богаев
18
Зырянов
5
Зинков
13
Киреенко
99
Палиенко
18
Попов
20
Марков
4-4-2
16
Агапов
27
Лебамба
36
Грачев
91
Суслов
22
Сахневич
4
Рухаиа
2
Хубаев
42
Кириллов
90
Поляков
10
Давыдов
19
Гошоков
4
Васильев
43
Назимов
43
Назимов
4
Васильев
99
Палиенко
22
Иванов
22
Иванов
99
Палиенко
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
10
Давыдов
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Давыдов
4
Рухаиа
55
Шляков
55
Шляков
4
Рухаиа
Остались в запасе
Зенит-2
КАМАЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Зенит-2 - КАМАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
МСА Петровский
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