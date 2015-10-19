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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Арсенал
КАМАЗ - Арсенал: обзор матча 19 октября 2015
КАМАЗ
19.10.2015, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
8'
В. Стеклов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Арсенал
90'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
А. Кутьин
Замена
П. Сафронов
️️️️
С. Давыдов
90'
85'
Замена
П. Деобальд
️️️️
В. Федотов
82'
Замена
А. Димидко
️️️️
С. Маслов
Замена
М. Пименов
️️️️
Д. Хубаев
81'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
О. Поляков
81'
Желтая карточка
Д. Хубаев
76'
58'
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Игнатьев
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Гошоков
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
4-4-2
16
Агапов
22
Сахневич
91
Суслов
36
Грачев
27
Лебамба
2
Хубаев
90
Поляков
42
Кириллов
4
Рухаиа
19
Гошоков
10
Давыдов
4-1-3-2
16
Котов
14
Хагуш
4
Айдов
71
Денисов
8
Тесак
18
Кашчелан
20
Стеклов
19
Федотов
27
Игнатьев
48
Кутьин
14
Маслов
19
Гошоков
17
Газданов
17
Газданов
19
Гошоков
10
Давыдов
9
Сафронов
9
Сафронов
10
Давыдов
90
Поляков
99
Акбашев
99
Акбашев
90
Поляков
2
Хубаев
14
Пименов
14
Пименов
2
Хубаев
27
Игнатьев
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Игнатьев
14
Маслов
2
Димидко
2
Димидко
14
Маслов
19
Федотов
57
Деобальд
57
Деобальд
19
Федотов
48
Кутьин
18
Вуйович
18
Вуйович
48
Кутьин
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
17
Сергей Волосян
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
17
Сергей Волосян
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
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