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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - КАМАЗ
Армавир - КАМАЗ: обзор матча 20 сентября 2015
Армавир
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - КАМАЗ
90'
+5
Желтая карточка
И. Ганиев
87'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Замена
Л. Джаркава
️️️️
Д. Рыжов
86'
Вторая желтая
А. Степанов
84'
Желтая карточка
А. Степанов
79'
77'
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
Замена
З. Арзиани
️️️️
Х. Абу-Заид
68'
62'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
М. Пименов
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Геперидзе
60'
59'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Килин
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Алексанян
58'
52'
Желтая карточка
М. Пименов
16'
Желтая карточка
А. Килин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Зураби Арзиани
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Комаров
94
Степанов
20
Дугалич
19
Алексанян
3
Чежия
17
Царикаев
21
Абу-Заид
10
Падерин
63
Рыжов
10
Хурцидзе
11
Геперидзе
4-3-1-2
1
Павлов
27
Лебамба
17
Волосян
36
Грачев
88
Ганиев
4
Рухаиа
14
Пименов
42
Кириллов
18
Килин
19
Гошоков
14
Барсов
19
Алексанян
34
Бугуи
34
Бугуи
19
Алексанян
21
Абу-Заид
25
Арзиани
25
Арзиани
21
Абу-Заид
11
Геперидзе
17
Васильев
17
Васильев
11
Геперидзе
63
Рыжов
88
Джаркава
88
Джаркава
63
Рыжов
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
14
Пименов
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Пименов
18
Килин
17
Газданов
17
Газданов
18
Килин
Остались в запасе
Армавир
КАМАЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Армавир - КАМАЗ
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Юность
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