|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|12
|-17
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -75'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.11.2015
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Томь (Томск)
|25.10.2015
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.10.2015
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|15.10.2015
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|11.10.2015
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Байкал (Иркутск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12'
|28.09.2015
|62' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Армавир (Армавир)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.09.2015
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|31.08.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.08.2015
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|17.08.2015
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)