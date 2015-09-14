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    Александр Агапов - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Агапов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 февраля 1982 (41 год)
    Рост 195
    Вес 92
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 12 -17 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -75' Шинник (Ярославль) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.11.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Томь (Томск)
    25.10.2015 1' -90' Тосно (Тосно) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.10.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Арсенал (Тула)
    15.10.2015 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    11.10.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Байкал (Иркутск)
    04.10.2015 1' -90' Факел (Воронеж) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12'
    28.09.2015 62' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    20.09.2015 Был в запасе Армавир (Армавир) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.09.2015 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.09.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    31.08.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.08.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Сокол (Саратов)
    17.08.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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