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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - КАМАЗ
Факел - КАМАЗ: обзор матча 04 октября 2015
Факел
04.10.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
4 : 1
Завершен
КАМАЗ
12'
М. Бирюков (П)
44'
А. Касьян
51'
В. Шахов
54'
М. Бирюков
45+2'
М. Багаев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - КАМАЗ
90'
+1
Замена
С. Федотов
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
Ю. Дубровин
️️️️
А. Мурнин
88'
Замена
Д. Терновский
️️️️
А. Саутин
87'
Желтая карточка
А. Мурнин
83'
Замена
О. Самсонов
️️️️
Д. Коробов
81'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
И. Альшин
62'
60'
Замена
А. Гошоков
️️️️
С. Давыдов
59'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Килин
ГОЛ! 4:1!
М. Бирюков
54'
ГОЛ! 3:1!
В. Шахов
51'
46'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
М. Пименов
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Багаев
ГОЛ! 2:0!
А. Касьян
44'
36'
Желтая карточка
М. Пименов
Желтая карточка
И. Альшин
32'
26'
Желтая карточка
С. Давыдов
12'
Желтая карточка
А. Агапов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бирюков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
15
Тихий
93
Бурнаш
27
Мурнин
6
Свежов
7
Коробов
10
Альшин
19
Касьян
17
Бирюков
4-3-1-2
16
Агапов
55
Шляков
17
Волосян
36
Грачев
88
Ганиев
4
Рухаиа
42
Кириллов
14
Пименов
18
Килин
14
Барсов
10
Давыдов
1
Саутин
24
Терновский
24
Терновский
1
Саутин
27
Мурнин
5
Дубровин
5
Дубровин
27
Мурнин
10
Альшин
56
Гриднев
56
Гриднев
10
Альшин
7
Коробов
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Коробов
18
Килин
17
Газданов
17
Газданов
18
Килин
14
Пименов
2
Хубаев
2
Хубаев
14
Пименов
42
Кириллов
8
Федотов
8
Федотов
42
Кириллов
10
Давыдов
19
Гошоков
19
Гошоков
10
Давыдов
Остались в запасе
Факел
КАМАЗ
25
Алексей Турик
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
77
Артем Москвин
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
25
Алексей Турик
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Факел - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
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