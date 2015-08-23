Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Сокол
КАМАЗ - Сокол: обзор матча 23 августа 2015
КАМАЗ
23.08.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 0
Завершен
Сокол
47'
С. Давыдов (П)
84'
А. Газданов
90+1'
А. Гошоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Сокол
Замена
М. Барсов
️️️️
Г. Рухаиа
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
А. Гошоков
90'
+1
90'
Замена
Д. Борисов
️️️️
М. Трусевич
Замена
С. Федотов
️️️️
Ю. Кириллов
88'
ГОЛ! 2:0!
А. Газданов
84'
77'
Замена
А. Перченок
️️️️
М. Андреев
63'
Замена
М. Бурченко
️️️️
В. Романенко
55'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Радченко
Желтая карточка
А. Газданов
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Давыдов
47'
46'
Желтая карточка
А. Столяренко
Замена
Е. Шляков
️️️️
В. Клонцак
46'
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
32'
Желтая карточка
И. Ганиев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Вячеслав Фешин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-4-2
16
Агапов
88
Ганиев
94
Клонцак
36
Грачев
17
Волосян
99
Акбашев
90
Поляков
42
Кириллов
4
Рухаиа
10
Давыдов
19
Гошоков
4-3-2-1
16
Федоров
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
2
Серасхов
30
Трусевич
34
Сабитов
70
Шевчук
77
Романенко
77
Андреев
27
Радченко
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
42
Кириллов
8
Федотов
8
Федотов
42
Кириллов
94
Клонцак
55
Шляков
55
Шляков
94
Клонцак
4
Рухаиа
14
Барсов
14
Барсов
4
Рухаиа
30
Трусевич
6
Борисов
6
Борисов
30
Трусевич
77
Андреев
7
Перченок
7
Перченок
77
Андреев
77
Романенко
8
Бурченко
8
Бурченко
77
Романенко
27
Радченко
24
Коротаев
24
Коротаев
27
Радченко
Остались в запасе
КАМАЗ
Сокол
77
Артем Москвин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
15
Вячеслав Фешин
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Остались в запасе
15
Вячеслав Фешин
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча КАМАЗ - Сокол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+