Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Спартак-2
КАМАЗ - Спартак-2: обзор матча 28 сентября 2015
КАМАЗ
28.09.2015, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
20'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Спартак-2
88'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
В. Обухов
79'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Леонтьев
Замена
А. Килин
️️️️
А. Газданов
77'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
М. Пименов
68'
63'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Г. Мелкадзе
Желтая карточка
Д. Грачев
62'
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
62'
Замена
А. Агапов
️️️️
М. Павлов
62'
55'
Замена
К. Савичев
️️️️
Д. Давыдов
42'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Обухов
18'
Желтая карточка
Д. Кутин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
4-3-1-2
1
Павлов
88
Ганиев
17
Волосян
36
Грачев
27
Лебамба
42
Кириллов
14
Пименов
4
Рухаиа
17
Газданов
19
Гошоков
14
Барсов
4-1-1-1-3
47
Филиппов
5
Кутин
2
Кутепов
15
Пуцко
92
Брызгалов
60
Зубарев
52
Леонтьев
17
Зуев
77
Мелкадзе
88
Давыдов
13
Обухов
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
14
Пименов
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Пименов
1
Павлов
16
Агапов
16
Агапов
1
Павлов
17
Газданов
18
Килин
18
Килин
17
Газданов
88
Давыдов
4
Савичев
4
Савичев
88
Давыдов
52
Леонтьев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
52
Леонтьев
77
Мелкадзе
8
Самсонов
8
Самсонов
77
Мелкадзе
13
Обухов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
13
Обухов
Остались в запасе
КАМАЗ
Спартак-2
2
Давид Хубаев
ЦП
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча КАМАЗ - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Спартак-2
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+