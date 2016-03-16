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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - КАМАЗ
Сокол - КАМАЗ: обзор матча 16 марта 2016
Сокол
16.03.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - КАМАЗ
87'
Замена
Д. Грачев
️️️️
Д. Хубаев
77'
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Килин
74'
Желтая карточка
В. Клонцак
Замена
М. Трусевич
️️️️
М. Андреев
68'
67'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Пименов
63'
Желтая карточка
И. Ганиев
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Молодцов
59'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Бурченко
48'
46'
Замена
А. Газданов
️️️️
П. Сафронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Пчелинцев
29
Горбатюк
20
Столяренко
14
Лозенков
2
Серасхов
27
Молодцов
8
Бурченко
34
Сабитов
77
Андреев
77
Романенко
11
Дегтярев
3-2-3-1-1
1
Павлов
27
Лебамба
22
Сахневич
94
Клонцак
8
Федотов
88
Ганиев
2
Хубаев
90
Поляков
14
Пименов
18
Килин
9
Сафронов
77
Андреев
30
Трусевич
30
Трусевич
77
Андреев
8
Бурченко
9
Муллин
9
Муллин
8
Бурченко
27
Молодцов
24
Коротаев
24
Коротаев
27
Молодцов
9
Сафронов
17
Газданов
17
Газданов
9
Сафронов
2
Хубаев
36
Грачев
36
Грачев
2
Хубаев
14
Пименов
42
Кириллов
42
Кириллов
14
Пименов
18
Килин
19
Гошоков
19
Гошоков
18
Килин
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Локомотив
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