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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - КАМАЗ
Cибирь - КАМАЗ: обзор матча 27 марта 2016
Cибирь
27.03.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - КАМАЗ
90'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Гошоков
90'
Замена
С. Волосян
️️️️
А. Килин
87'
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Макаренко
75'
61'
Замена
С. Федотов
️️️️
М. Пименов
Замена
И. Якупов
️️️️
В. Чадов
61'
Желтая карточка
А. Иванов
51'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Абушев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
66
Рангел Абушев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-3-2
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
3
Плопа
28
Магаль
33
Дышеков
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
15
Чадов
66
Абушев
4-4-1-1
77
Москвин
55
Шляков
22
Сахневич
36
Грачев
88
Ганиев
2
Хубаев
42
Кириллов
14
Пименов
90
Поляков
18
Килин
19
Гошоков
8
Макаренко
12
Кувшинов
12
Кувшинов
8
Макаренко
15
Чадов
98
Якупов
98
Якупов
15
Чадов
66
Абушев
5
Гладышев
5
Гладышев
66
Абушев
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
18
Килин
17
Волосян
17
Волосян
18
Килин
14
Пименов
8
Федотов
8
Федотов
14
Пименов
19
Гошоков
14
Барсов
14
Барсов
19
Гошоков
Остались в запасе
Cибирь
КАМАЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
9
Павел Сафронов
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
9
Павел Сафронов
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Cибирь - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Спартак
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